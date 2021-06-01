英國民眾在特維克納姆體育場（Twickenham Stadium）大排長龍 爭相接種新冠疫苗

就在科學家警告，英國可能已面臨新冠肺炎「第3波」的侵襲時，當局宣布，將舉行1天的特別疫苗接種活動，讓所有超過18歲的人都能免費接種疫苗。消息一傳出，特維克納姆體育場（Twickenham Stadium）隨即跑來超過1.5萬名不到30歲的年輕人。

據《每日郵報》（Daily Mail）1日報導，有些人說，這種大排長龍的陣仗，可能比格拉斯頓伯里音樂節（Glastonbury music festival）更驚人。這座西倫敦體育場可容納8.2萬人，而在這次特殊的活動中，不需要預約，只要現場排隊，就能注射到原本預定為30歲以上民眾注射的疫苗。

倫敦西部郊區豪恩斯洛（Hounslow）最近因印度變種新冠病毒肆虐，大幅提高檢測與疫苗接種，當局原本預計，在這次活動中，為超過30歲的民眾接種1.5萬劑疫苗。接種最初順利進行，不過主辦單位突然大開門戶，宣布所有超過18歲的人都能接種。

劍橋大學（University of Cambridge）病毒學家古普塔（Ravi Gupta）才警告，種種跡象顯示，英國正處於第3波新冠疫情蔓延初期，應該要延後6月21日的全面解除限制日。無論如何，隨著人潮不斷湧入，在活動結束前1小時，主辦單位就宣布，1.5萬劑疫苗接種名額已滿。有人排了好幾個小時，卻沒接種到疫苗，簡直失望透頂。

21歲的路易絲（Kira Lewis）老遠跑來，還等了半天，卻沒打到疫苗。她表示，自己雖然討厭打針，但這疫苗遲早要接種，而且打了絕對最好。她坦承，自己在耶誕節時得過新冠肺炎，實在可怕極了，「避免再感染，或是把它傳給別人比較好」。

英國民眾爭相接種新冠疫苗

(中時新聞網)