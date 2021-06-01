挺韓爭議直播主陳品宏去年罷韓期間，在直播時設祭壇祭拜Ｗecare高雄發起人尹立，還故意燒符作法、影射尹立是「標案之神」，遭尹立控告。檢方認為，尹立是公眾人物，面對外界評論應有較大容忍程度，陳男是用戲劇化效果喚醒民眾對公共事務的討論，最後處分陳男不起訴。

尹立對此回應，表示「民主的重要精神之一就是言論自由，但並非毫無上限的挑戰社會底線，設神壇、燒紙詛咒，並藉以斂財，所用之方式、言論的惡劣程度，早就超過正常評論之範疇，這不該是社會應該有的評論基礎。卸下公職多年，僅是一般平民百姓，若韓粉利用直播賺錢，並透過社會所不能接受的方式進行，卻完全治不了這些惡劣言行，這是令人遺憾與失望的」。

去年4月罷韓行動四起，陳男當時號稱挺韓大將，在Youtube頻道直播「甲果子拜樹頭、拿標案拜標王」、「19標19中，要標案的快來」等三段影片，還特地把尹立的照片輸出、擺在供桌，供桌上還放金童玉女、貢品祭拜。

陳男還對著尹立的黑白照片駡「垃圾人」、「人不要臉天下無敵」、「禮義無恥」，還說尹立「19標19中」、「從設計師協會理事長到文化局長賺2400萬」，事後尹立對此提告誹謗、公然侮辱等罪。

偵查時陳男否認犯行，辯稱尹立19標19中是新聞說的，罷韓行動能譏諷、醜化韓國瑜時也被說是創意、藝術活動，他只是學豬哥亮秀中的乩童表演，噴符水是要淨化台灣的政治風氣，不是針對尹立。

檢方認為，尹立是公眾人物，面對外界評論應有較大容忍程度，雖然陳男噴符水、行祭拜儀式有讓尹立感到不快，但其目的是要以戲劇化效果喚醒一般民眾對公共事務瞭解及討論，如果動輒對此言論冠以刑責，無疑以噤聲取代討論，妨礙言論自由發揮實現自我、追求真理及促進民主的功能，因此認定陳男是針對公共事務發表言論，目的不是損害尹立的名譽，偵結處分不起訴。

(中時 )