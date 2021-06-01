台中市政府今年紓困十方與去年紓困九箭內容相比，引起市議會民進黨團總召謝明源等人抨擊說，大部分內容雷同，紓困對象、範圍也未擴大；包含層面不夠廣泛，市府應要有完整配套。市府經發局強調，除延續去年紓困九箭政策外，市府採滾動式檢討各項方案，協助市民度過難關。

市議員謝明源、陳淑華、蕭隆澤、邱素貞等人說，疫情提升到三級警戒後，對於各行業衝擊比去年更大、影響行業範圍層面更廣：如許多非典型勞動者，包括自營、兼職、派遣等，因三級警戒關閉，在這次疫情中受到很大衝擊，但紓困十方並無補助。

陳淑華抨擊說，市府所謂紓困十方了無新意，主要針對公有部份減免，沒有辦法實質補助收入銳減的民眾。疫情爆發許多行業受到影響，暫停營業或減少營運生意受到衝擊，加上學校及幼兒園停止到校上課，家庭照顧壓力增加；民眾經濟收入鋭減，各項紓困方案應該要有完整配套。

謝明源等人建議，市府研擬紓困方案時應跨局處合作，由各局處深入檢視疫情影響到的行業別、產業有哪些？積極收集各行各業紓困需求；例如農業、餐飲業、運輸業、觀光旅遊業、飯店業等。並非倉促將紓困九箭大部分內容複製成為紓困十方，凸顯市府的超前部署。

經發局指出，市府相當重視此波疫情所造成的經濟影響，市長盧秀燕5月15日與行政院長蘇貞昌進行防疫視訊會議時，積極向中央爭取補助。中央紓困方案未核定前，更優先盤點超過7.9億元資源推出「紓困十方」，從經濟、民生及藝文等方面著手，祭出延繳、減租等措施，減輕民眾負擔。

經發局強調，「紓困十方」除延續去年受好評的紓困九箭政策外，針對疫情影響須強制停業的店家更研擬因應措施，如夜市、市集提供租金免收，租稅減免及緩繳等；針對藝文團體、溫泉等行業提出對策，在中央紓困補助金到位後，即可立即銜接擴大協助範圍，協助市民度過難關。

(中時 )