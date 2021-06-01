林立洋非常想念人在台灣的老婆。（林立洋提供）

林立洋去年11月回香港照顧陪伴媽媽。（林立洋提供）

林立洋非常想念人在台灣的老婆。（林立洋提供）

藝人林立洋（本名林利）2019年娶了台灣女友陳貞均（Erin），成為台灣女婿，不過他去年11月中旬回香港照顧生病的老母親，夫妻被迫展開遠距婚姻生活，他1日受訪時無奈地說，日前老婆和丈母娘相繼生病，自己卻無法趕回來，本來想等香港的廣告片一拍完，他六月中就要回台灣，不料近期台灣爆發疫情，讓他不知道該怎麼辦，對未來也充滿未知茫然，分身乏術的他無力又沮喪地說：「很想念老婆，眼淚在心裡流。」

新冠肺炎疫苗話題近日在台灣發燒，民眾對疫苗望眼欲穿，已回香港半年多的林立洋可以在香港施打卻不想打，幾年前曾經罹患直腸癌第三期的他，覺得施打疫苗不確定因素還是太多，自己又是曾得過癌症的人，就怕打了以後有意想不到的嚴重副作用，所以目前就只想好好待在家，偶爾帶媽媽出門散散步。

他說，老婆雖然沒抱怨，但下月中是兩人結婚2週年，他覺得夫妻本來不應該分開這麼久，自己除了照顧媽媽，也應該考慮到老婆心情與處境，很心疼老婆身邊沒有人，「疫情這樣下去，對遠距的感情真的很不好」，且就算他現在回台灣，防疫旅館也不好訂，可能要訂到新竹，加上機票昂貴，林林總總加起來就要花8到10萬元，費用不容小覷，如果屆時要再回香港陪媽媽，又要隔離21天，時間成本也很可觀。所以他最近一直密切關切台灣疫情發展，還是很希望可以盡快回台灣「秀秀」老婆，「夫妻之間還是一定會有些小爭吵，都是小事，如果能摸能碰安撫，小事就變沒事，但如果只能一直視訊，卻摸不到、碰不到對方、無法面對面溝通，很怕小事也會變大事」。

(中時 )