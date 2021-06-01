昨（31）日，一名62歲確診老翁，因不滿被隔離想出院，情緒不穩，突然持水果刀砍傷新北市雙和醫院3名護理師，導致她們身心嚴重創傷，其中一名護理師甚至傷勢嚴重，右手韌帶遭砍斷，恐影響職涯，引發社會撻伐。對此，護師工會理事長陳玉鳳透露，有護理同仁轉述洪姓嫌犯被壓制當下，竟然嗆聲「留她們（護理師）一條命已經很好了！」暴力行徑讓站在第一線抗疫的醫護人員完全無法接受，加上洪姓嫌犯至今仍在院內治療，大家都害怕不已。

害雙和護理師韌帶斷、氣胸 確診男遭逮後竟嗆：留一命很好了

案發當日，陳玉鳳在臉書直播痛批，許多處在第一線的護理人員都在唉唉叫，但指揮中心卻眼睛瞎掉、耳朵聾掉，完全看不到護理人員的需求，並轉述護理人員難以言喻的憂心和恐懼，憤怒直言「這三名學妹，其中二個傷的很重，一個氣血胸，一個肌腱神經都斷了，那個嫌犯還說已經對他們很好了，至少還留了他們活口，這個人現在還住在他們病房，雖然有警察，但是很怕去照顧他，衛生局也不理我們，不願意把他轉走」。

話鋒一轉，陳玉鳳向政府嗆聲，疾呼「今天是3名護理師被刺傷，明天呢？護理人員被這樣對待，政府有什麼積極作為？」同時呼籲指揮中心，應該多保護第一線的護理人員，「依照傳染病防治法11條，我們是施予照顧者，就要保障我們的合法權益，如果發生的話，就要用69條先行規勸，事後開罰1萬元以上。」

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(中時新聞網)