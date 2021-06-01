曾被封為「台灣地下饒舌第一人」的饒舌紅星熱狗(MC HotDog)，近年擔任《中國有嘻哈》、《中國新說唱》明星製作人兼評審，讓他名氣更上一層樓，而感情方面也收穫滿滿，和女友鄭年均穩定交往多年，育有3歲愛女「小小啵」，近日他說推出最扯的周邊商品，就是有意賣掉木柵豪宅，歡迎粉絲來買。

熱狗多年來演藝事業發展有成，跟女友、女兒一家三口在木柵購置豪宅，幸福生活，過去他曾在YouTube頻道開箱自宅內裝，可以看見裝潢整體走融合復古摩登與工業風路線，感覺相當時尚，而佔地寬廣的客廳除了新潮家具外，最大亮點是某側訂做了兩大玻璃展示櫃，用來滿足他收藏玩具的興趣，滿滿整面牆，讓粉絲羨慕不已。

熱狗用琳琅滿目的玩具，來妝點木柵豪宅，也透露打造客廳價值不斐，光是地毯就要價13萬，白色躺椅則花了20萬入手，坦言自己對於家裡用品一點也不馬虎，「很喜歡有設計感、像藝術品的這種家具」。

如今這非常具個人風格的豪宅，熱狗透露有出售的想法，「我打算三年後把現在住的地方賣掉，再換稍微大一點點的房子」，笑稱這根本是「史上最扯的周邊商品」，並對外喊話：「如果你喜歡我家，又正好有一點錢的話，三年後你有機會了，Stay Tuned」，貼文一曝光，立刻吸引破萬人關注，許多粉絲都表示有興趣「粉絲已開始集資了」、「我只能期待三年後腎的行情會上漲」，甚至笑虧「玩具太多沒地方擺齁」。

(中時新聞網)