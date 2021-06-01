衛福部上周宣布採購未通過二期驗證的國產高端疫苗500萬劑，引發朝野立委質疑「背後有人炒股」。周一高端股票跳水跌停，下午蔡總統立刻出面表示「已清查內部，沒炒股」。民眾黨立委張其祿今日表示「請教蔡總統報明牌是不是在擾亂股市？」

蔡總統昨日表示，關於政府採購國產疫苗遭外界質疑，其實相關財產申報都公開透明，政府也做內部清查，政務人員沒有炒股問題，若有質疑，請提出證據，都會依法嚴查。

綠委鄭運鵬今日上午表示，去年藍委蔣萬安等多人都支持國產疫苗研發，如今卻又牽扯股價，那藍營是否有人去年股票做多，今年做空？

張其祿指出，蔡總統昨天對外說明，研發國產疫苗是國家戰略的優先項目，也說內部清查沒有炒股問題，但資訊片面，且缺乏調查報告，恐無法消除國人疑慮。

張其祿說，即便蔡總統公開說沒有政務官炒股，但政府大力鼓吹特定疫苗，也說將在特定期間可供施打，而政府也表態採購，這不就是暗示大眾要投資該公司嗎？且高端股價飆漲是事實，1年半來已漲逾13倍，這難道沒有擾亂股票市場？

張其祿表示，高端股價在上周的總市值破825億，政府到底用多少價格向高端取得疫苗，把關條件又是如何，政府若不及早說明，讓高端予取予求，大股東利用資訊優勢套利，最終受害的仍是廣大民眾及散戶股民。

張其祿說，政府當然要從國民健康和防疫角度思考國產疫苗研究，但不該扶植特定廠商，此舉不但導致引進國外合格疫苗時間延宕，耗損國人生命及生計，也擾亂了股市秩序。

(中時 )