因疫情期間，宅配運量據增，黑貓宅急便今公告，即日起至6月3日前暫停受理寄往雙北市、桃園市及新竹縣市的低溫包裹，同時也暫停受理一般消費者低溫包裹寄件，另外也將契約客戶集貨時間提前至中午12點。

黑貓宅急便業者今（1）日表示，有鑑於疫情期間，低溫宅配量遽增，為確保服務品質，即日起至6月3日，暫停受理台北市、新北市、桃園市、新竹縣及新竹市低溫包裹；也暫停受理一般消費者低溫包裹寄件，包括7-ELEVEN、OK超商及黑貓寄取站。另外，6月14日前，契約客戶集貨截止時間，提前至中午12點。

黑貓即起停送低溫包裹到3日。(圖／翻攝自黑貓宅急便官網）

黑貓宅急便指出，基於防疫安全，即日起推動「無接觸配送、免簽名機制」，將無法配送至指定樓層，統一改為與收件人電話聯繫，說明約定至指定配送區域，已拍照留存模式取代簽名，若有必要面交包裹，民眾須自備筆或印章。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)