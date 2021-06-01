台北市一名在松江路知名酒店上班的酒女，去年與一名客人外出時，趁隙偷走信用卡，當晚就到中山北路一家牛郎店消費狂刷6次，總計9萬9千多元，富商接到簡訊通知才知信用卡遭盜刷，酒女被抓包後辯稱，富商包養給她信用卡正卡隨便刷，但酒店媽媽桑打臉表示，該酒女乾瘦，比她條件好的小姐不少，不可能是富商的菜。台北地檢署今（1日）依詐欺、偽照文書等罪，將該酒女起訴。

據了解，該酒女2020年8月間與常到店內消費的富商，相約到附近一家摩鐵見面，二人離開後，酒女當晚就到牛郎店狂歡，刷卡近10萬，富商接知簡訊通知發現信用卡被盜刷報案，酒店幹部詢間酒女，酒女卻辯稱說富商要包養她，當天結束性行為後，便拿給信用卡正卡隨便她消費。

但富商反駁表示，當天吃了有不舉副作用的宿疾藥物，無法發生性行為，因為酒女說有經濟上困難，見面之前就領了2萬元帶到摩鐵借給她

由於富商提不出通話軟體訊息證物，檢警便找上酒店媽媽桑協助調查，媽媽桑表示，雖然該酒女與富商聊得來，可是身材乾瘦，不可能富商的菜，如果富商包養，大可挑選店內條件更好的小姐，而且，若客人要包養小姐，只會提供附卡，不會像該酒女是拿正卡去消費。檢察官調查後認定，酒女偷富商信用卡盜刷事證明確，遂因此依詐欺、偽造文書等罪將她起訴。

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(中時新聞網)