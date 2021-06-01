新竹縣確診案例關係圖。（縣府提供）

新竹縣各項防疫數據統計。（縣府提供）

新竹縣各項防疫數據統計。（縣府提供）

新竹縣確診人數分布圖。（縣府提供）

新竹縣長楊文科1日宣布新竹縣新增一名確診個案，為本國籍60多歲男性，居住於湖口鄉，楊文科指出，該案為8611，曾與朋友案5397於上月24日前往桃園看工地，案5397確診後即告知案8611，案8611也立即去快篩，但為陰性，但後續有咳嗽等症狀，5月30日採檢陽性後確診，並收至於負壓隔離病房治療。

楊文科指出案8611是接獲朋友確診通知，他的朋友為案5397，案8611得知後，就立即去快篩，不過當時結果是陰性，但5月30日他因為發燒、喉嚨痛而就醫，採檢後為陽性。楊文科也表示，案8611因朋友確診，5月25日起即隔離，無公開活動足跡，該案也匡列5人，依風險程度隔離或自主健康管理。

楊文科1日下午也在直播中說明縣內疫情狀況，7家醫院可收治新冠肺炎病患床數為73床，其中收容重症的專責加護病床有5床，負壓隔離病床有12床，普通隔離病床有56床，目前為止已使用47床，空床數為26床。

目前新竹縣居家隔離人數為312人、居家檢疫人數為162人，楊文科也表示，除了竹北市大安醫院、竹東鎮的台北榮總新竹分院、湖口鄉的天主教仁慈醫院設有自費快篩站外，免費的快篩站也在竹北市的台大新竹分院生醫院區成立，若快篩楊性，也會立即於醫院再做PCR採檢，提供有接觸史、活動史的民眾前往快篩。

另外在疫苗部分，楊文科也表示，上周收到的2200劑疫苗已經在縣內7家醫院、13處衛生所分流施打完畢，5月31日及6月1日收到的3500劑疫苗也已規畫完成，預計3天內完成接種，第一類醫事人員8531人，施打率為42.3％。

楊文科也表示，依據身分證字號末碼分流買菜，雖無相關罰則，但為了疫情著想，也呼籲鄉親多加配合。

(中時 )