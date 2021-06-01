北市本土共增87例 柯文哲台北市防疫因應記者會｜2021.06.01

疫情嚴峻，柯文哲多次呼籲，疫苗是唯一解方，面對國產疫苗未進行三期臨床試驗，安全性引發外界質疑，他昨日怒嗆，到底要保護本島生技產業，還是保護國家人民生命？要求把政策價值講清楚，應考慮國家最大利益，而不是考慮2家生技產業的最大利益，應把本國人民生命放在2家生技產業利益之上。今柯文哲是否再針對疫苗問題喊話中央，引發關注。

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增327例，包括本土病例262例，校正回歸65例，其中台北市持續跌落百例以下，今天新增87例。有關台北市疫情最新情況，柯文哲表示，根據台北市過去五週確診人數，萬華本來是最嚴重，但慢慢控制下來，因台北整個是生活圈，疫情也慢慢擴散出去。目前台北市在專責防疫床位1300床、專責防疫旅館1800床，目前確診者在醫療系統都可以有效處理。

柯文哲指出，昨日萬華三個快篩站共653人篩檢，陽性率6.35%，目前疫情看起來陷入膠著狀態，自主封城讓疫情沒有擴散，但也只壓制在某個程度上，因此台北市仍處危險邊緣。他坦言，疫情已經散開，現在是靠大家自動自發及嚴格管制，終究還是靠疫苗才能解決問題，因此也會思考三級警戒還有什麼可精進的地方，也呼籲民眾不要放鬆，目前戰略目標就是要怎麼有效率地撐到有疫苗。

對於是否跟進桃園，下令禁止美容、美髮、美甲營業，柯文哲表示，這點讓他相當猶豫，北市一開始先禁止餐廳，因為近距離口沫傳染是最危險，後來也禁止夜市內用，是否擴及其他行業，是有點猶豫，畢竟領薪水的人不覺得疫情有什麼可怕，但攤販等商家，（停業）兩個禮拜還可以，「拖久了我還是有點猶豫」，防疫跟民生經濟還是要平衡。

柯文哲表示，大家心裡有一把尺，到現在為止，新冠肺炎死亡人數已超過百位，也沒看過蔡總統開記者會，昨天高端股票一跌停，蔡總統就開記者會，中央應要思考，政府優先項目是什麼。

柯文哲指出，他同意扶植國內生技產業，也同意發展自己疫苗，但要看局勢的改變，若今天台灣內部情況很好，可以做政策調整，但自己在第一線執政很清楚，若開放三級管制，感染數就會上升。

柯文哲表示，台北還算醫療資源豐富，同樣情形如果出現在其他地方一定很麻防，還是要思考輕重緩急，還是主張疫苗可以進來就先打了，如果三級管制再拖三個月，「餓死的會比病死的多」，他說，每個人心中都有喜好、偏好，但面對人命威脅時，該怎麼做還是很清楚，他認為，現在疫苗政策還是很混亂。

(中時新聞網)