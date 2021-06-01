【愛傳媒陳朝平專欄】南投縣政府想要自行購買疫苗，國際佛光會要捐疫苗，鴻海也要捐疫苗，中央政府一律蠻橫擋駕。

總統府和中央流行疫情指揮中心一本正經地強調:「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」，骨子裡，不過就是只准中央政府無能，不准百姓有能。

俺前瞻，早知中央政府無能。5月25日臉書貼文《野人獻曝，一計兩步救台灣！》如今，既然民進黨扯破了臉，寧可冤死百人千人，不願放過千萬利潤，且台灣人民習當順民，無力抗拒蠻橫無恥的中央，解萬民於倒懸，必須推出救急救難的創意。且將野人獻曝一文的計謀，修改如下。

國際佛光會、鴻海、張亞中主持的孫文學校，欲捐贈疫苗的宗教組織與企業，一律轉「境內贈與」為「境外施打」。

直接向國外藥廠的代理商購入疫苗，疫苗種類可以是AZ、輝瑞、莫德納、國藥或是其他經WHO/COVAX緊急授權使用的疫苗即可，包攬懸掛國旗幟的郵輪到基隆、高雄等郵輪母港「接駁」想要打疫苗的民眾登船接種疫苗。

此計有九大優點：

第一， 宗教慈善團體和民間跨國企業直接在遊輪上「捐贈」並對民眾「施打」疫苗，免除進口檢驗疫苗等繁瑣程序，也可避開民進黨不肖人士的攔阻栽贓。

第二， 郵輪等同航空器，是運輸載體所屬國家的領土，在遊輪上施打疫苗，猶如民眾自行出國在「境外」施打，免去民進黨政府的繁文縟節和無理干預。

第三， 民間自救行為，猶如民眾購買機票赴海外打疫苗，接種何種疫苗?效力如何?自行負責，民進黨眼不見為淨。國內各政黨也無須繼續施打口水戰。

第四， 疫苗檢驗運輸儲藏，有原廠或原廠代理代為處置，效率與公信力應不低於台灣疾管署、食藥署等主管單位。接種者若有嚴重副作用，民進黨政府還可免責。

第五， 郵輪上負責施打疫苗的護理師和相關醫療人員，可以聘自國外，也可聘用國內退休專業人員。因在境外執行業務，與台灣衛福部無涉。

第六， 為防止國產高端疫苗問世後無人施打，民進黨可以即刻進行民眾志願施打高端疫苗的登錄工作，並可祭出獎勵措施（如嚴格規定除非登錄志願施打高端疫苗，不得申請紓困？），以辨別忠奸。

第七， 民眾登船施打疫苗，猶如出國，須辦理護照，外交部和旅行社可因此維繫業務和基本所得。基隆、高雄等郵輪母港所在城市的交通、餐飲、副食市場，也可以因此重獲生機。中央政府紓困預算可望大減。

第八， 以民間效率估算，鴻海、孫文學校與佛光山募得的1000萬支疫苗在遊輪上施打，估計一個月即可施打完畢，大有助於減緩國內疫情。一個月後，如實施情況良好，有助於台灣及早加入疫苗護照的行列，避免供應鏈斷裂，經濟崩潰。

第九， 民間自助行為，國際藥廠、代理商與台灣民間企業或宗教慈善團體簽約，不涉及主權問題，無關一中原則、也無關台灣是否為WHO會員國，藥品是否來自原廠還是COVAX分配所得，也無須議論。

左思右想，此計最佳。但有兩個懸念。

懸念一。中央不准金馬地區自購疫苗，且無力支援金馬醫療資源，若金馬地區「擅自」就近向中國大陸購入中國國藥集團製造、且已獲得COVAX緊急授權使用的疫苗，為金馬民眾施打，中央政府鞭長莫及，如何處置？

或者，中國大陸主動派出醫療船援助金馬地區，全面施打COVAX認可的中國疫苗，中央政府又如何處置？

懸念二。如果中央政府蠻橫到底，乾脆祭出全面鎖國令，無論搭機還是搭乘郵遊輪、出海捕魚，一律不准。想要出國施打疫苗得民眾，有意捐贈疫苗的宗教慈善團體和跨國企業，又該如何因應？

山人自有妙計，暫時按下不表。

作者為資深媒體人

照片來源：疾管署官網截圖。

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(中時新聞網)