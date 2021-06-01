擁有高敏感體質的人，對人對事都會比較有警戒心，搜狐網命理專欄點名，處女座、天蠍座、水瓶座的女性天生最害羞，她們個性慢熱，很難輕易對他人敞開心扉，若想走進她們的內心世界，必須極度有耐性，才能瓦解她們的防備。

▍1.處女座

處女座的女性天性害羞膽小，她們不喜歡被眾人關注，只喜歡一個人處在安靜的角落。在生活中，她們總會壓抑自己的感情，想跟她們熟識，必須花很多時間及耐心才能讓她們放鬆警惕，並把自己的心毫無隱瞞地表現出來。因此，想融入處女座的生活是非常困難的！

▍2.天蠍座

天蠍座的女性向來以神秘的形象聞名，沒有人可以真正看穿她們的內心，但天蠍座在本質上很有能力，只是她們不會高談闊論炫耀自己，因此大多數人都不了解她們。天蠍女個性太過缺乏安全感，當你在和天蠍女相處時，你必須非常小心謹慎，不能帶有一絲不真誠，否則她們若對你產生了懷疑，就會變得非常敏感，更難培養出信任。

▍3.水瓶座

水瓶座的女性個性非常敏感，雖然看似冷漠，但在強硬的外表背後，她們其實很渴望被理解，希望有人聽她們說心事，可惜她們天生防備心強，對陌生人有著深根固柢的恐懼，一旦她們想向某人敞開心扉，就會被自己多疑的思想打斷，因為她們害怕被批評，總是不敢說出真心話，也不敢表達真實情緒。

(中時新聞網)