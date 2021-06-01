疫情嚴峻，警察執勤高風險，霧峰分局萬豐派出所警員魏俊卿的妻子黃玉芝，捐贈290個護目面罩，給霧峰分局全體員警使用，員警今日試戴面罩巡簽。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

近月來新冠肺炎疫情肆虐，警察執勤常曝露於高風險下，更傳出有警員執勤染疫，擔心自己擔任警察的先生暴露於染疫風險中，台中市警局霧峰分局萬豐派出所警員魏俊卿的妻子黃玉芝，愛屋及烏，採購了290個護目面罩，捐贈給霧峰分局全體員警使用，以預防員警執勤時遭受飛沫噴濺。

據了解，黃玉芝女士自己在中市經營華太廣告公司，也是一名警眷，體恤警察於疫情期間執行居家隔離、檢疫訪查與協尋，以及偵處假消息等等各項勤務，與民眾接觸機會較高，為避免員警跟報案人之間接觸產生感染風險，才想到要添購防疫護目面罩，於是於5月31日購買了290個護目面罩，捐贈給霧峰分局全體員警防疫使用，今日已陸續發放給派出所員警使用。

霧峰分局指出，落實手部衛生是預防相關感染最簡單、有效且最經濟的感染控制措施，不過 COVID-19病毒傳染途徑多樣，單靠手部清潔仍有可能染疫，黃玉芝警眷關心員警在第一線執勤時會面對面接觸到許多民眾，捐贈這批護目面罩，感謝她的大愛，同仁值勤時戴上護目面罩，能減少飛沫傳染，更有效減少被感染的風險。

霧峰分局分局長陳家銘表示，警察身處防疫勤務第一線，無論是執行疫調、防疫宣導、取締、巡邏、處理交通事故、治安案件處理等，皆會與民眾直接接觸，派出所更是民眾洽公往來駐足的公共場所，同時也是密閉空間，感謝黃董事長的善心，拋磚引玉捐贈防疫物資，希望能讓員警多一層保障，在保護市民大眾的同時也能保障自身安全。

陳家銘同時呼籲大家，疫情警戒第三級期間，民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，以及落實實聯制等相關規定，若發現相關違規情事，警方將當場蒐證移請主管機關裁罰。

(中時 )