桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心1日宣布桃園新增23起本土確診案例，疫調出爐的都是確診接觸者，桃園市也公布已疫調的足跡，包括自由聯盟龜山店、小北百貨龜山、復興、北埔3分店、全聯龜山中興店和萬壽店、八德大湳市場等都有足跡，呼籲曾出入者，6月14日前要自我健康檢測。

中央宣布桃園1日新增23例確診，桃園市政府指出，年齡介於不滿10歲至80多歲間，疫調出爐的已未有萬華活動接觸史、7位全是確診者接觸者（案8607、8743、8744、8745、8747、8748、8750），尚在調查中16人（案8608、8609、8610、8746、8749、8763、8844、8845、8846、8847、8848、8849、8850、8851、8852、8853）。

23例確診包含3家庭，案8607為8265家人、案8748為8416家人、案8750為8526家人，其餘皆為獨立個案。

相關足跡多集中龜山，包括自由聯盟龜山店、全聯龜山中興店和萬壽店、另外還有小北百貨龜山、復興、北埔3分店、八德大湳市場、龜山健和藥局等，呼籲曾出入者，6月14日前要做好自主健康監測。

(中時 )