紐西蘭變性舉重選手蘿瑞哈伯德(Laurel Hubbard)浴火重生，從幾乎毀掉職業生涯的肘傷復原過來，並爭取成為首位參加奧運的變性人選手。國際奧會自2015年開放符合規定的變性人參賽，里約奧運沒有，但東京奧運可能一口起出現3人。同量級的比利時女將安娜范貝琳漢(Anna Vanbellinghen)非常不爽，她評論這是「一個很難笑的笑話」。

范貝琳漢對英媒insidethegame說：「首先我要表達我對跨性別族群的支持，我以下說的話不代表我對這位運動員（哈伯德）的性別有所質疑。我明白要為跨性別者設定一個合法競技的框架是非常困難的，幾乎是不可能達到一個令所有人都能接受的結果。」

「然而，任何在這種強度訓練過的選手（超重量級, 87公斤以上）都心知肚明，這種特殊情況（變性人）絕對是不公平的。」她質疑大家明明都知道類固醇的威力，為什麼一位到35歲為止都是男性荷爾蒙系統的人（哈伯德在35歲變性）可以公平地和女人較量？

「我明白官員們做事不能只依據常識，因為事情沒那麼簡單，但是對於運動員來說整件事只是一個糟糕的笑話。有些運動員因此失去改變人生的機會，包括奧運的資格和獎牌，而且我們對此無能為力。」

外界預估只要中國大陸派出女將李雯雯，應該是連變性人都贏不過她。但是比較有實力的俄羅斯、北韓女將都被禁賽，銀牌和銅牌仍有可能落入哈伯德之手（如果她有參賽），屆時會引起更大爭議。BMX極限單車的美國選手Chelsea Wolfe、巴西女排選手Tifanny Abreu同時都是爭取進入東京奧運的變性人運動員（男變女）。

(中時新聞網)