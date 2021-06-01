中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天鬆口，正研擬新冠自費疫苗開放民眾選擇品牌，但他提醒，如果要挑品牌，可能因供應量不足，導致疫苗接種進度緩慢，建議民眾及早施打。
過去指揮中心規定，自費接種新冠疫苗者不得選擇疫苗品牌。陳時中態度終於鬆動，表示有鑑於疫苗在未來會有很多種，正規劃讓大家做選擇。不過他強調，若開放民眾挑選，可能會拖到接種時程，以各國經驗來看，及早施打還是最佳選擇。
(中時 )
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天鬆口，正研擬新冠自費疫苗開放民眾選擇品牌，但他提醒，如果要挑品牌，可能因供應量不足，導致疫苗接種進度緩慢，建議民眾及早施打。
過去指揮中心規定，自費接種新冠疫苗者不得選擇疫苗品牌。陳時中態度終於鬆動，表示有鑑於疫苗在未來會有很多種，正規劃讓大家做選擇。不過他強調，若開放民眾挑選，可能會拖到接種時程，以各國經驗來看，及早施打還是最佳選擇。
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