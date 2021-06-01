國民黨昨呼籲國際社會協助台灣取得國際認證的疫苗，黨主席江啟臣今進一步說，他昨天寫信給國際民主聯盟（IDU）表達訴求，對方回應已收到了，會把需要轉給主要國家政黨代表，希望藉此讓國際看到台灣殷切盼望疫苗的訴求；黨中央也請祕書長李乾龍組成疫苗對策委員會，專門整合各方疫苗資訊。

藍營執政縣市、企業與民間團體紛紛表態願自購疫苗，但指揮中心堅稱由中央向原廠採購、統籌分配執行，遭外界質疑技術卡關疫苗輸台。

江啟臣今天接受《52新聞之千秋萬事》主持人王淺秋視訊專訪時說，包含南投、彰化、雲林、台東縣市首長，應用自己管道欲採購疫苗，黨中央扮演整合角色，要幫人民爭取到有效、安全、足夠且國際認證的疫苗。

江啟臣透露，前幾天向美方聯繫，透過駐美人員了解目前美方態度，另也呼籲僑界能告訴各界台灣需要疫苗，讓國際人士知道台灣疫情現況，他昨也發信給國際民主聯盟（IDU），對方已回應收到來信，並會把需要轉給主要國家政黨代表。

江啟臣批評，蔡政府國際大外宣，易讓國際錯誤解讀，這對國人健康不是好事，他強調，他絕非唱衰台灣，而是此時要讓國際知道台灣疫情事實，以及需要疫苗的訴求。

江啟臣表示，新竹縣長楊文科前天反映，有3家竹科科學園區代表拜託縣府採購疫苗，若竹科員工確診，不僅影響個人生計，還影響全世界供應鏈。

至於雙北、台中遭質疑接種疫苗龜速，江啟臣說，他詢問新北市副市長，對方說雙北疫情嚴種，醫護人仰馬翻，若提早在疫情未爆發前施打，一天就能打完，且昨天就打完疫苗，台中市長盧秀燕也義憤填膺地說，此為假消息，沒有這樣的問題。

江啟臣痛批，民進黨側翼用媒體包裝施政，早晚都會被戳破，相信民眾看破這些假象後，回歸自我判斷，稍微多加比較，就可判斷真假。

(中時 )