台達化(1309)第二季因為原料苯乙烯(SM)短期報價位於高檔，故法人預估，單季營運動能恐略低於第一季，但因為SM下半年大陸新產能陸續加入，將壓低成本，有利於台達化長線產品利差，下半年獲利能力將進一步提升。

台達化主力產品為ABS、PS產品，主要原料苯乙烯(SM)短期報價位於高檔，導致產品利差縮小，法人預期，第二季將是台達化2021年單季獲利低點，估計台達化第二季單季營利率恐低於第一季，每股獲利落在1.14元；台達化首季單季淨利年成長238%，每股獲利1.42元

全球4成苯乙烯SM產能，集中於大陸，截至2020年底，大陸苯乙烯產能1220萬噸，估計2021年計畫投產的苯乙烯產能高達555萬噸，因為大陸多為一條龍產線，因此，如期投產的機率相當高；此外，2022年新增的苯乙烯產能，還會超過2021年。

在新產能部分，台達化預計ABS今年新增產能有125萬噸，其中110噸集中在第三季、第四季，PS則是有200萬噸新產能、EPS預計也有150萬噸新產能，但是都集中在下半年，甚至到明年，所以對於今年營運的衝擊不是全面性的，新產能實際狀況也要等正式上線後會比較明確。

預估大陸2021年全年新增SM產能，將推升全球SM產能18%，法人認為，大陸SM產能大量增加，將打擊SM價格，對於ABS、PS廠商，將帶來長期有利的產品利差，故在美國雪災衝擊淡化及全球SM產能季節性檢修結束後，第三季的SM價格可望修正，有利於拉高台達化獲利，下半年獲利能力可望進一步提升，長線營運結構轉趨正向發展。

(時報資訊)