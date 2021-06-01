NVIDIA(輝達)今天發表GeForce RTX系列的兩款新產品GeForce RTX 3080 Ti與GeForce RTX 3070 Ti。其中GeForce RTX 3080 Ti堪稱旗艦級遊戲GPU。兩款產品都能向授權顯示卡供應商購買客製化板卡，包括原廠預設時脈(stock-clocked)和出廠前已超頻的版本，包括華碩(ASUS)、Colorful、EVGA、Gainward、Galax、技嘉(GIGABYTE)、Inno3D、微星(MSI)、Palit、PNY、Zotac及全球其他區域的供應商。

GeForce RTX 3080 Ti將於6月3日上市，售價1199美元起；RTX 3070 Ti將於6月10日上市，售價599美元起。

NVIDIA(輝達)今天宣布現已有超過130款遊戲及應用程式支援NVIDIA RTX加速技術，包含RT核心加速的光線追蹤、NVIDIA深度學習超高取樣(DLSS)與Tensor核心加速的人工智慧(AI)功能。在排名前15的競技類射擊遊戲當中，就有12款遊戲現已支援NVIDIA Reflex降低延遲技術。

遊戲產業業者紛紛迅速採用DLSS技術，在全球引領業界的遊戲引擎Unreal Engine與Unity Engine的支援下，遊戲數量將迅速增加。採用 DLSS 來呈現嶄新繪圖水準的遊戲系列包括《戰地風雲》、《決勝時刻》、《電馭叛客》、《要塞英雄》、《Minecraft》、《古墓奇兵》及其它更多遊戲。

NVIDIA Reflex技術能降低系統延遲(或輸入延遲)、提高遊戲的回應速度，並讓玩家在競爭型的多人遊戲中獲得超越對手的優勢。在排名前15的競技類射擊遊戲當中，就12款支援NVIDIA Reflex技術，包括《Apex 英雄》、《決勝時刻：黑色行動冷戰》、《決勝時刻：現代戰域》、《要塞英雄》、《鬥陣特攻》、《虹彩六號：圍攻行動》及《特戰英豪》；而《逃離塔科夫(Escape from Tarkov)》和《穿越火線(CrossFire)》也即將支援Reflex技術。

(時報資訊)