周一台股收復萬七大關，多頭士氣大振，美股因陣亡將士紀念日休市一天，6月首個交易日早盤多方表現低調、傳產多數休兵，指數狹幅震盪，聯發科(2454)重返千元大關，帶動IC設計族群上漲，權王台積電(2330)持穩，電子股資金比重逼近6成。生醫族群人氣渙散，高端疫苗(6547)再吃第二根跌停板。大陸三胎政策，麗嬰房(2911)及淘帝-KY(2929)憑「子」貴，飆上漲停。中午過後指數拉抬，最終強勢收漲93.95點，為17162。38點，再創本波反彈高點，幾乎收復5月股災的跌幅。今日外資(不含外資自營商)買超21.674億元，投信買超7.3241億元，自營商買超14.7779億元，三大法人買超43.77億元。

傳產股仍居主流，航海王一枝獨秀，今日由長榮(2603)領軍，股價回到百元拉近與陽明(2609)的價差，終場台航(2617)、陽明、台驊(2636)、長榮齊以漲停板作收。鋼鐵人承壓未再有強勢表現，燁興(2007)、燁聯(9957)、高興昌(2008)全走疲，類股漲幅壓縮至1%左右。高價股方面，聯發科以1,005元開盤，讓台股一度再現九千金榮景，惟聯發科千元關卡站不穩，亞德客-KY(1590)也翻黑，使得九千金股曇花一現。蘋果iPhone新機拉貨可望自6月陸續啟動，為沈悶已久的蘋果供應商下半年營運挹注新動能，法人預期，光學鏡頭廠-玉晶光(3406)、PCB廠-華通(2313)、臻鼎-KY(4958)、砷化鎵廠-穩懋(3105)、全新(2455)等營運可望自6月起攀升，股價聯袂走高。高端疫苗今日再吃第二根跌停板，雃博(4106)短線漲多也跟進跌停鎖住，生醫族群多頭人氣渙散，個股跌多漲少，上市櫃生醫指數持續向下修正，成為盤面上最為弱勢的族群。

時序進入6月，回顧台股5月因疫情危機創下七大驚奇，包括月線下影線1,908.57點史上最長、成交值11兆元創新高、史上盤中跌點與單日最大漲點等等。今日台股先抑後揚，收漲93.95點，5日RSI為81.89，10日RSI為64.96，9日K值為93.52，9日D值為85.00，20日乖離率為4.14。今日外資21.674億元，連3日買超。元富投顧總經理鄭文賢指出，外資前2日大買台股，成為推升台股最主要動力，在短期籌碼面、資金面均有利台股繼續走穩下，預計6月上旬仍有機會挑戰17,500點，季線16,500點將有強勁支撐。

台股站上萬七後，今日強勢拉尾盤，收高近百點，將來到5月10日的起跌點17304點。宏遠投顧副總經理陳國清表示，電子股跌深、融資大減，且缺水危機出現轉機，將促使電子股跌深反彈，以半導體、LCD、利基型DRAM等相關漲價股表現較好。惟短線大盤及個股反彈較多，震盪也較激烈，勿追高殺低，著重公司基本面及未來趨勢，選股優於選市。統一投顧表示，考量疫情逐漸受到控制，且政府推動紓困4.0方案，以及旱象紓緩，目前台股本益比處於16倍的歷史中下緣，且技術線型轉佳，業績題材股及高殖利率概念股值得留意。

(時報資訊)