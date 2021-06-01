資深藝人張小燕罕見在臉書喊話「別再刁難」、「救苦救命，每個人都是你我的親人，台灣人的命也是命」、「給我們疫苗」，卻引來駐德代表謝志偉批評。對此，國民黨台北市議員羅智強指出，台灣原定向德國BNT購買500萬劑疫苗，經濟部還要台積電等大廠提供德國車用晶片交換，但簽約破局後，謝志偉身為駐德代表縮頭不吭聲，他更痛批謝是無能的廢物，「到底是誰在製造仇恨？」

張小燕喊話要疫苗之後，被趙天麟調侃，趙在臉書上說，建請新北市長侯友宜、張小燕，別再刁難防疫工作，駐德代表謝志偉也質疑張小燕，「是在給政府製造壓力？還是在為台灣製造仇恨？」

對此，羅智強今(1日)在臉書上表示，「反民進黨霸凌，我挺張小燕！」，並指出，台灣缺疫苗，綜藝大姊大張小燕在臉書發文跪求政府別再刁難，「救苦救命，給我們疫苗」，但遠在歐洲的駐德代表謝志偉正事不幹，居然痛批小燕姐製造仇恨，置台灣於死地。

羅智強更忍不住對謝志偉嗆聲，指台灣原定向德國BNT購買500萬劑疫苗，經濟部還要台積電等大廠提供德國車用晶片交換，結果簽約破局，賠了夫人又折兵，他身為駐德代表縮頭不吭聲，「謝志偉這個無能廢物，我們沒罵你，你還有臉去霸凌為人民請命的張小燕？到底是誰在製造仇恨？」最後，羅智強更說，「謝志偉，廢！小燕姐，讚！」

(中時新聞網)