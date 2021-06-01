54歲女星田麗出道30多年，保養得宜，臉上看不出歲月的痕跡，擁有立體的五官與火辣的身材，個性十分豪爽，擁有一半的原住民血統，爸爸是外省軍人，媽媽則是鄒族原住民，曾與馬景濤相戀4年，後來田麗再嫁大陸老公，最後還是結束這段婚姻。1994年至1996年田麗曾赴日本發展，出過日文單曲《今夜、抱きしめて》、《天人花》。

女星田麗在個人IG表示：「6月了，大家繼續努力的生活，與病毒奮戰，一起加油吧！」穿著白色低胸上衣，露出雪白雙球性感十足，深邃的五官令人十分著迷。目前已經很少出現在台灣螢光幕前的田麗，曾表示一年只接一部戲，其餘的時間都在台東生活，將台東豪宅外種值許多農作物，如：香蕉、椰子各種水果等等，幾乎可以不用再去超市購買蔬菜，就可以自給自足，生活方式非常簡單。

田麗在2002年因參演電視劇《別來無恙》獲得第37屆台灣金鐘獎最佳女主角，演藝事業成績相當亮麗，但在感情生活卻不順遂，曾擁有2段婚姻的她，最後皆是離婚收場，田麗對於感情的價值觀，她坦言：「有一個人在旁邊也挺討厭的，還是一個人好，人最終還是要靠自己。」現在的田麗，一個人居住在台東豪宅，享受一個人生活的時光。

對於台灣本土疫情嚴峻，她坦言：「感謝站在第一線身著防疫衣的所有工作者們，忍受著衣下的炙熱、悶濕，盡心力的奮戰。每次從桃機出國必穿防疫衣，光是從穿上到防疫酒店至少也要穿上八小時左右，所以那難受不適的感受我是清楚了解的。」希望大家多體諒他們、疼惜她們，請大家落實防疫，不要讓疫情擴大，儘快的讓生活返回健康正常！

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-00192

(中時新聞網)