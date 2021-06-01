長興（1717）高附加價值產品策略漸收成效，第二季收益能量活絡看俏。特用材料事業4月因新產品開始出貨及高值產品比重增加，目前毛利率最佳的電化產品真空壓膜機也大量出貨帶動，毛利率、營益率顯著提升。5月真空壓膜機將持續出貨，營收續處高檔，營益率維持雙位數水準。

分析師認為，長興部分電子訂單能見度可達年底， 預期今年疫後中國積極重振經濟，應可帶動長興合成樹脂、特化與電子化學品三大業務持續升溫，推估全年營運可望成長15~20％。

長興今年特化(光固化材料)與合成樹脂都以提升高值化產品為主要目標。5月營收站穩高檔無虞，高值化產品出貨比增加，目前特化成效已浮現，合成樹脂也較能轉嫁原料漲幅。

分析師指出，長興前4月自結稅前淨利5.52億元、年增67％，前4月每股稅前盈餘1.3元。伴隨客戶需求持續暢旺，電子材料等需求能見度可達整季，預期第二季新產品出貨量穩定增加，對營收及獲利推升力道可望持穩放大。

此外，馬國6月1日因疫情再有封城等相關措施，惟因疫後長興已調整廠區工作型態，因應封城也有對應策略，且今年首季馬來西亞廠僅小幅虧損，評估長興馬來西亞廠出貨穩健成長，今年看有望交出損益兩平的表現。

(工商 )