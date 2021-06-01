國內本土疫情延燒，到手疫苗數量卻嚴重不足，許多民間團體與企業紛紛表態自購疫苗，然而5月29日指揮中心卻堅持「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」2大原則，但對於企業自購疫苗是否可以留著自用，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(1)日首度鬆口，只要合理比例下可以考慮。

陳時中表示，疫苗採購與分配都是根據「傳染病防治法48條之2」依法行政，因為這段時間看過太多掮客有買空賣空的嫌疑，相關案子也有和原廠查詢，原廠也進一步證實沒有對外授權這些對象販賣他們的疫苗，疫苗廠商也很明確說只有國對國，或是與COVEX等國際組織做往來，所以才會要求民間或企業自購疫苗一定要看到原廠授權，如此才能開啟相關談判，如果民間有正確管道可以取得原廠疫苗，中央也願意協助簽約。

另外部分企業有申請自購疫苗的計畫，是否自購仍要交由中央統籌分配？陳時中回應，疫苗分配上全世界皆然，政府要基於國家防疫需要來做分配，不是說自買就能自用，這是不被允許的，但假如個別自購要留下一部份自用，只要合理比例是可以考慮的。

(中時 )