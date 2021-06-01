鯉魚潭水庫水位大幅增加了11公尺，但離滿水位300米仍有相當差距。（謝明俊攝）

苗栗縣接連2天受到大雨洗禮，尤其是鯉魚潭水庫集水區的大湖、卓蘭、泰安、三義等鄉鎮雨量，打破250公釐以上，使得水庫水位大漲11米，進帳8百萬噸，永和山水庫及明德水庫也有超過百萬噸進水，但離完全取消限水措施仍有段距離，將視未來1周降雨情況而定。

苗栗縣全縣接連2天受到梅雨鋒面影響，出現午後強烈豪大雨，其中降雨量最高的三義，5月31日下午短短6個小時就降下163公釐的驚人雨量，加上前一天的136釐米，2天雨量高達300釐米，而其它鯉魚潭水庫集水範圍的大湖、卓蘭、泰安也都出現116至145釐米不等的雨量，給水庫帶來相當的水量，水位一下飆升11公尺，到達257公尺水位，進水量突破8百萬噸，蓄水率回升至7．92％，預估未來幾天上游集水區降水持續流進水庫，應可超過千萬噸。

而明德水庫的集水區獅潭、頭屋，分別都有84至126釐米的雨量，持續前一天的進水量，明德水庫一下補進2百萬噸水，蓄水率一下跳升至30％。據估算可支撐大苗栗地區2個月以上民生用水。

供應頭份竹南地區近20萬人口用水的永和山水庫，雖然上游集水區的南庄，2天累積降雨超過2百釐米，也造成蓬萊溪及大東河水暴漲，但永和山水庫的儲水仰賴田美堰攔水經由大南埔圳送進水庫，由於受限於輸水渠道大小，每天最高只能輸送約60萬噸水進水庫，加上水庫本身水域承接降雨，2天下來儲水只回升至5．7％約有170萬噸。

由於一時間的大量雨水湧至，使得田美堰必須溢流排洪，鄉親趕往田美堰關心水情時，見到部分河水排走，紛紛大喊可惜了！

(中時 )