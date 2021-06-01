林耕仁今日表示，自新冠疫情肆虐全球以來，世界各國都開始對於疫情做了許多研究。尤其，得到這些國際認證的疫苗陸續推出後，儼然成為全球疫情的解方，歐美原本疫情非常嚴重的地區，在疫苗施打率提升到60%-70%後，也開始解封，回歸正常生活。反觀台灣，目前因為疫苗數量不足無法有效防堵，防疫警戒一再延長，造成人民與社會很大的困擾。

林耕仁在臉書喊出民眾心聲，直言要國際疫苗+1。（圖：截自林耕仁臉書）

對此，國民黨新竹市長初選候選人林耕仁在臉書貼文說到，為何國際認證疫苗已經在全世界施打了超過18億劑，不論是效用和可靠度都有足夠的樣本數據顯示。 林耕仁強烈認為，台灣人民當然要打「國際認證的疫苗」！因為這是對整體防疫效果，以及個人健康最好的考量。而且許多善心的有力人士都可以立即買到，並不似政府一直說的「疫苗購買困難」。他呼籲政府趕快放寬不合理的標準，並且配合民間的力量，儘速讓疫苗進口。

林耕仁發起口號，號召全民都應該要求施打「國際認證」疫苗，別讓政治繼續凌駕人民健康，馬上開放民間採購國際認證疫苗進口，儘速讓全民施打才能擺脫疫情威脅。

「要國際認證疫苗 其餘免談我+1」開始延燒，林耕仁喊出民眾心聲，獲得許多迴響與贊同，貼文發出後，網友支持紛紛留下支持的+1，熱烈留言「施打超過18億人的疫苗，政府到底哪裡有臉說國產疫苗比較好」、「民間都買得到政府買不到 哇 大開眼界」、「到底是民眾的命重要？還是國產疫苗的前途重要？」。

(中時新聞網)