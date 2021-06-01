新手媽媽夏如芝接受雜誌專訪。（《嬰兒與母親》提供）

氣質古典美女夏如芝，去年與型男演員張捷結婚，女兒芝麻已經滿8個月。雖然是新手媽媽，不過夏如芝對照顧小孩已經很有心得，她接受《嬰兒與母親》專訪時表示，其實剛出月子中心時超崩潰，當時還是新生兒的「芝麻」每睡1、2個小時就會醒來，再加上自己個性很容易緊張，常擔心芝麻會不會不小心被悶住，因而半夜不斷起身查看女兒狀況，常常搞得自己一整個晚上都沒睡，當芝麻哭泣時，她也因為不知道哭泣的原因而緊張崩潰。後來時間久了，就慢慢習慣了，也找到適合自己與芝麻的照顧方法。

夏如芝回憶剛當新手媽媽時，也有很多驚慌失措的時刻；在芝麻1個多月大時，有一次她用電動指甲刀幫芝麻剪指甲，指甲刀不慎卡在芝麻的指甲上拔不下來，她嚇得大哭，趕快急call老公，張捷趕回來要她冷靜一點，然後夫妻倆決定抱著芝麻去住家附近的消防局求救。消防隊員都衝出來幫忙，後來指甲刀也順利取掉，幸好芝麻的手指沒事，她也很感謝大家幫忙，所幸只是虛驚一場。

現在夏如芝照顧小孩相當有一套。很多新手爸媽共通的困擾是「小孩晚上不肯睡覺、半夜頻繁醒來哭鬧」。夏如芝的女兒芝麻，在3個月大時就可以睡過夜了。夏如芝覺得，能讓芝麻睡過夜、每天乖乖早睡的方法是「做好睡前儀式」。她的做法是：每天固定同樣的時間睡覺、每天都一樣開很暗很暗的小夜燈，營造睡眠氣氛、固定先洗澡再喝奶、睡前瓶餵餵飽、固定都放下雨聲的背景音給芝麻聽，相同的睡眠情境維持整晚、每天都是重複同樣的睡眠情境，半夜偶爾醒來會給予奶嘴安撫。

現在芝麻每天晚上8點就會睡覺，早上6點才會起床。而夏如芝與老公張捷則是晚上12點睡覺，在芝麻8點睡覺後，有4個小時夫妻相處或是屬於自己的時間，夫妻倆也很開心能經常膩在一起打電動。夏如芝笑著說：「如果想要多一點ME TIME或與老公輕鬆相處的時間，想辦法讓小孩早點睡覺，真的很重要！」

芝麻除了可以睡過夜以外，個性也很乖巧鎮定。夏如芝指出，每當芝麻跌倒時，她都會笑著對芝麻說：「沒事啊！」芝麻也會跟著笑；或是她會拿其他東西來轉移芝麻的注意力。有些媽媽在小孩跌倒時，會立刻衝過去抱起小孩，很緊張的大叫：「哇！你跌倒了，好可憐喔！有沒有怎麼樣？！」小孩常常也會跟著大哭。她覺得小孩的情緒是大人給的，小孩就像一面鏡子，照映出大人的反應。大人笑，小孩也會笑；大人緊張，小孩也會跟著緊張。所以如果希望小孩能比較冷靜，大人自己要先冷靜下來。

夏如芝也有養一隻比芝麻大1歲的公貓發財。發財精力充沛，常會想吸引他們的注意力，每當夫妻倆在看電視時，發財常會擋在電視前面，也會去沖馬桶的水、開門，試圖吸引注意力；芝麻出生後，發財很吃醋，當夏如芝在照顧芝麻時，發財常會跑來咬夏如芝的腳；芝麻在房間睡覺時，發財也會去開房門並發出很大的聲音，把芝麻嚇哭。但即使是這麼愛吃醋的牠，也有會照顧芝麻的時候。有一次夏如芝聽到芝麻在哭，因當時正在忙著做飯，沒有立刻過去安撫，只是溫柔地說「等一下喔～媽媽等一下就過來」，後來她聽到發財也跟著叫，就過去查看，發現發財在芝麻旁邊一邊喵喵叫，一邊頻頻轉頭看向廚房，就像是貓哥哥要提醒夏如芝「芝麻在哭」般，讓她覺得很貼心。

夏如芝與老公做好育兒分工，她負責幫小孩洗澡，老公負責泡奶，其他的事就看兩人誰有空就由誰做。她也很感謝老公幫她很多忙，老公張捷很願意照顧小孩，也願意多學、多做，她也歸功於婆婆的教育，讓老公很能同理身為母親的辛勞而願意多分擔照顧小孩的工作。

「第一次當媽媽，有很多東西要學習」，雖然是新手媽媽，卻擁有不少育兒知識與想法，夏如芝表示因為她平時都有看《嬰兒與母親》學知識，也有看其他網友分享、請教醫師，再加上婆婆是保母，也會樂於分享很多育兒新知給她。

夏如芝與張捷感情甜蜜蜜，兩人不但經常在社群媒體上曬恩愛放閃，也常和芝麻一起穿親子裝出門。夏如芝笑著說：「在還沒結婚前，我們就常穿情侶裝。好像很多男生都不愛穿情侶裝、親子裝，但張捷很愛穿。有一次出門，我忘記準備他的親子裝，張捷看到我跟芝麻穿親子裝，他立刻湊過來說他也要穿，硬要去換一件跟我們的衣服顏色很像的衣服一起穿出門。」

但即使兩人感情很好，也有吵架的時候。夏如芝坦言，有了小孩以後，夫妻較常因為照顧小孩的方法不同而吵架，例如曾經與老公因為泡奶的奶粉一平匙究竟是要用「目測」或「用刮勺刮平」而吵架。她堅持要用刮勺刮平，老公則是覺得用看的就好，差一點點沒關係。夏如芝覺得，新手媽媽都會比較緊張，很多事情都會覺得「一定要這樣做，才是對小孩最好的方式」，但爸爸就會覺得「差不多就好，沒必要這麼緊張吧！」

後來，張捷也跟夏如芝說，她對照顧芝麻有很多要求與堅持，無形中給了他不少壓力。夏如芝也很感謝老公願意跟她分享心情，也跟老公道歉，畢竟大家都是第一次當爸媽，覺得另一半做不好的地方，應該是給予鼓勵、好好說而不是責備，畢竟夫妻雙方都是為了小孩好，兩人也都還在學習當爸媽，應該對另一半多包容、多溝通。她也反省自己：「或許有一些照顧小孩的細節即使沒做到，也不會有很嚴重的影響。」她也覺得，夫妻雙方都要對對方多些感恩，不要把對方的付出視為理所當然，而且即使是夫妻，跟對方說話也要有禮貌，如果覺得自己說的或做得不對要道歉，並尊重彼此，這也是她覺得夫妻感情常保甜蜜的祕訣。

夏如芝覺得，「幸福其實很簡單。只要充滿感恩、容易知足，生活就很幸福。凡事不要一直跟別人比較。」另外，有了老公與小孩以後，她覺得可以讓她更清楚的看到自己。以前她容易想太多，常會擔心自己是否影響到別人。老公則是讓她知道，她可以更愛自己，先以自己的感受為主。這不是自私，而是要先照顧好自己、愛自己，才能去愛別人。所以夏如芝也建議：媽媽要先照顧好自己，才能照顧好小孩。未來她希望能當像朋友般的媽媽，成為芝麻的朋友，讓孩子願意分享生活的喜怒哀樂與各種日常大小事；也希望能有更多時間可以陪伴小孩成長，不想錯過芝麻成長過程中各種有趣的第一次。

(中時 )