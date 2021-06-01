新冠肺炎疫情升溫，民眾對於遲遲未取得疫苗開打焦慮日升，近期又爆出衛福部採購未完成二期認證的國產疫苗，遭朝野立委質疑炒股。媒體人朱學恆今日送了4個告別式花籃到疾管署門口，綠委周春米表示，朱學恆的行為惡意、缺德，對疫情也沒幫助，予以譴責。

朱學恆在臉書指出「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，送這16字的4個花籃，坦白講很心酸，這些朝中官員的薪水都是來自人民的血汗錢，卻坐視人民一個一個的過世，即使騙得了自己，也騙不了上蒼。

朱學恆說，送花籃一方面是要照顧花店生意，一方面是要照顧官員廉恥，官員此時正在疾管署裡面開記者會呢。但現在去疾管署門口可能也看不到花籃啦，因為警察不讓擺，被拿去丟掉了，希望有一天執政黨會醒來(但不樂觀)。

周春米表示，朱學恆的行為非常惡意、缺德，對疫情也沒有幫助，疫情指揮中心每天都開記者會，一向公開透明，有任何意見、批評都可以就事論事，但這樣惡意的行為，得要予以譴責。

(中時 )