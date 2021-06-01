我國疫情持續嚴峻，外界關心一旦升為4級，那管理逾4兆基金的勞動基金運用局是否仍會正常運作，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，「我們仍會正常運作」，就算升4級股匯市仍會正常運作。
劉麗茹提及，為因應疫情，辦公室已區分AB兩區，使用不同洗手間、動線等；而AB兩區再各分甲乙兩組，就是為了不讓交易中斷，讓投資人員仍能執行業務，此外也施行隔周居家辦公分流，但原則仍在辦父室執行交易，如果發現有長期投資立基的時機，仍能如常進行，也沒有延遲或無法進行的狀態。
(中時 )
我國疫情持續嚴峻，外界關心一旦升為4級，那管理逾4兆基金的勞動基金運用局是否仍會正常運作，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，「我們仍會正常運作」，就算升4級股匯市仍會正常運作。
劉麗茹提及，為因應疫情，辦公室已區分AB兩區，使用不同洗手間、動線等；而AB兩區再各分甲乙兩組，就是為了不讓交易中斷，讓投資人員仍能執行業務，此外也施行隔周居家辦公分流，但原則仍在辦父室執行交易，如果發現有長期投資立基的時機，仍能如常進行，也沒有延遲或無法進行的狀態。
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