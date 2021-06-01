新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，全台三級警戒延長，不出門就是最好的防疫對策！此時網路社群更是日常生活的一部分，在無法碰面時，朋友圈的貼文狀態，曬自拍、曬防疫餐、曬生活等等，持續沸沸揚揚；傑昇通信推薦三款自拍神機，無論相機畫素、鏡頭種類、光圈及防手震技術等，讓民眾在家防疫不出門，也能隨手拍出網美風的Vlog。

北台灣通訊連鎖門市─傑昇通信表示，時下手機內建照相功能越發厲害，尤其近期推出的規格與技術甚至可媲美專業相機，然而要拍攝出高水準的照片及影片，不僅關乎相機畫素、機身搭載的鏡頭種類及光圈也相當重要，加上各家手機廠牌支援的防手震技術有所差異，因此推薦三星Galaxy A52 5G、vivo V21 5G及ASUS ZenFone 7，三款規格中上、價位親民好入手的自拍神機，讓防疫期間也能跟好友遠距分享生活點滴。

傑昇通信網美神機推薦機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

自拍只是手機的功能之一，但是前置3200萬畫素鏡頭及6400萬畫素標準鏡頭的三星Galaxy A52 5G，對於愛自拍的人來說，是高性價比的機型，前置鏡頭還能切換一般與廣角畫面，當相機偵測到畫面中有兩人以上時，就會自動切換到廣角畫面；加上IP67防塵防水、6.5吋大螢幕、4500mAh大電量，至傑昇通信門市購買現折4千，只要11,990元，非常適合青春大學生。

最近討論度最高的自拍神機vivo V21 5G，新機至傑昇通信門市購買也有1,800元的折扣，只要12,190元，就能擁有4400萬像素前鏡頭，不單有光學防震功能，還能自動變焦，支援4K影片攝錄和EIS防震，進一步增加拍片的穩定性，且備有雙補光燈，方便夜晚自拍，加上一系列配合美顏、散景和多款拍攝風格，說是新一代的自拍神器不為過。

國產手機ASUS ZenFone 7，翻轉鏡頭被評為全球第二。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

被譽Vloger、自拍首選的ASUS ZenFone 7，一直是國產手機的驕傲，6.67吋的螢幕、5000mAh大電量，延續前一代的翻轉鏡頭，三鏡頭規格分別是6400萬畫素廣角、1200萬畫素超廣角、800萬畫素長焦距；而錄影色彩優異，在低光源下拍攝，能控制躁點與曝光，細節依舊出色，非常適合用於拍攝Vlog，因此前鏡頭獲《DXOMARK》評全球第二；現在傑昇通信門市直降9,200元，只要14,790元，售價已到甜蜜點，直接入手不用等。

(科技)