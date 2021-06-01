金門副縣長黃怡凱並在全國副首長視訊會議中指出，烏坵島上也缺乏口罩、酒精等防疫物資，希望軍方船艇協助運送，相關購置費用可由縣府負擔支應。（縣府觀光處提供）

遠離金門72浬的烏坵，每半個月有1班與台中往返的運補船，但中央並未將這座「離島中的離島」納入入境篩檢的範圍之內。在金門縣府的爭取下，中央疫情指揮中心今天決定由國防部等單位協助處理，包括防疫物資的運補在內，不讓病毒有上岸蔓延的機會。

在昨天下午金門縣災害應變中心第4次會議上，烏坵鄉長蔡永富就該鄉每半個月1班、自台中港往返的運補船篩檢問題提出討論，楊鎮浯縣長立即指示縣府尋求航港局支援未果，今日上午再由副縣長黃怡凱在全國副首長防疫視訊會議中提出，並獲得中央正面回應。

黃怡凱並在會中指出，烏坵島上也缺乏口罩、酒精等防疫物資，希望軍方船艇協助運送，相關購置費用可由縣府負擔支應。

主持會議的中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，有關台中港入境烏坵的人員篩檢問題，將協調國防部等單位協助處理外，同時也會請軍方協助運送防疫物資，讓烏坵軍民也有更好的健康保障。

(中時 )