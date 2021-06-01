一名男子被一名正妹直播主控訴，佯裝有拍片當女配角的機會，拐騙對方到汽車旅館後還強逼她口交，甚至說，「你不先服侍好我，我怎麼帶你見導演」，隨後強行硬上一次，該男經檢方起訴。台南地院日前審結，認為女方說詞反覆又矛盾，證據不足，諭知該男無罪。

檢方起訴指出，該男利用女方做直播想當藝人的心理，於2019年2月15日誘騙其南下見導演，在等待空檔時，先帶女方至台南某間汽車旅館，一進門後就脫掉自己的褲子，並說，「妳不先服侍好我，我怎麼帶妳見導演」，要求女方為其口交，女方被阻止離房不得已之下只好服從，但該男仍趁著女方為他口交時，強行脫去女方的衣服，硬上得逞，在女方去浴室洗下體避孕時，拿起手機刪除兩人對話紀錄，綜合上述理由，依強制性交罪將其起訴。

法官審理時，該男否認有對女直播主強制性交，兩人是在2019年1月間認識，當時曾說過要介紹導演給她認識，但去台南只是去遊玩，並自陳兩人在汽車旅館發生性行為後，女子還留在房內做直播，強調性行為是在女方同意下進行，也表示曾向女方提過要包養她。

法官參酌女直播主在警詢、偵查中與審理期間的三次證詞，發現其說詞反覆又矛盾，女直播主說，來台南是為了見導演而非遊玩，但在訊問中該女對於導演的姓名或作品卻一無所知，與常理不符，此外，與導演見面卻約在汽車旅館，怎沒察覺有異，實有疑義。

再者，女直播主證述，除了性行為結束，該男有拿取其手機外，其餘時間手機均是她持用，與外界聯絡並無困難，但直播主卻在該男違反她意願強迫發生性行為後，直到退房之間，曾未向外尋求呼救或是自保方法，與常理有違。

又，兩方均證稱，女方每日須完成一小時直播工作，因此在發生關係後，仍留在旅館內完成直播，法官認為，並非待在旅館才能直播，遑論直播延誤一次所帶來的損失，又怎麼能與個人安全相提並論。

台南地院最終判定，因女直播主控訴反覆，此案也缺乏適切的證據定罪，綜合以上，無法判定該男有罪，其強制性交罪嫌無法被證明，依法諭知無罪判決。可上訴。

(中時新聞網)