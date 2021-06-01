中央流行疫情指揮中心今天公布中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增267例COVID-19確定病例，分別為262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。而確診個案中新增13例死亡，其中有兩人是在院內感染，還有一人為溺水死亡。

指揮中心表示，今日新增13例死亡個案（案1757、1993、2580、2786、2993、3145、3546、4102、6517、6562、6932、7483、7793），共計為男性10位、女性3位，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月24日至5月31日。

其中案2786與案7483，分別是在不同醫院內的患者，但都被同病房的確診者而被匡列接觸者。

指揮中心發言人莊人祥表示案2786 住院時間也很早，已有多次篩檢，接觸其他確診者，而被匡列。案7483本身有氣喘冠狀動脈病史，五月五日入院治療，後續是因為同病房的個案被匡列。有三次因為是接觸者採檢，但都是陰性，後來變陽性。

另外案6932則是溺水死亡。莊人祥表示，死亡個案60幾歲男性，5月20發燒，本身有高血壓、糖尿病史，有去診所就醫，在5月24日時，溺水死亡，死後採檢確診。

莊人祥表示，目前只要在家中或是非在醫院的死亡，通常檢警都會去探查，他們通常都會先根據他們有懷疑就可以採檢，採檢了就會送驗，指揮中心沒有限制什麼樣的狀況要不要檢驗，非自然死亡就會有這樣類似的採檢。

(中時 )