連江縣政府昨晚間公布，即日起入境馬祖民眾都必須強制快篩，若不配合將依發開罰，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1日）表示，違反法律規定將發函撤銷公告。連江縣立委陳雪生則批評指揮中心「很奇怪！」不要忘了馬祖是前線，有國安問題且醫療量能也不足。

陳雪生表示，在立法院黨團協商中，都已無異議通過赴離島強制快篩，對於中央流行疫情指揮中心的作法感到「很奇怪！」離島醫療量能不比台灣，雙北市確診者可往中部、南部送，但離島可以往哪送？難道都要醫療專機飛回台灣。

依據衛福部公告連江縣有4例確診，陳雪生說，這些確診者就已經讓縣府同仁、基層醫療疲於奔命，離島醫療量能不足是不爭的事實。他提及，縣府為防疫都已關閉北竿機場，難道連南竿機場也要關閉，馬祖最後豈不是要封島了。

陳雪生說，國軍傳出1人確診已50人居家隔離，馬祖有多少國軍可以這樣居家隔離，前天某企業員工返馬到北竿上班，快篩陽性已讓鄉親們相當緊張，還好最後PCR檢驗為陰性。

陳雪生也提到，若中央決議要撤銷公告，縣府僅能採取更嚴格的管控方式，強制入境者更嚴格的居家隔離，這並非民眾樂見，快篩既方便又可以降低民眾疑慮，不了解中央為何有如此的決策。

(中時 )