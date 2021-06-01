連江縣政府昨晚間公布，即日起入境馬祖民眾都必須強制快篩，若不配合將依發開罰，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1日）表示，違反法律規定將發函撤銷公告。連江縣立委陳雪生則批評指揮中心「很奇怪！」不要忘了馬祖是前線，有國安問題且醫療量能也不足。
陳雪生表示，在立法院黨團協商中，都已無異議通過赴離島強制快篩，對於中央流行疫情指揮中心的作法感到「很奇怪！」離島醫療量能不比台灣，雙北市確診者可往中部、南部送，但離島可以往哪送？難道都要醫療專機飛回台灣。
依據衛福部公告連江縣有4例確診，陳雪生說，這些確診者就已經讓縣府同仁、基層醫療疲於奔命，離島醫療量能不足是不爭的事實。他提及，縣府為防疫都已關閉北竿機場，難道連南竿機場也要關閉，馬祖最後豈不是要封島了。
陳雪生說，國軍傳出1人確診已50人居家隔離，馬祖有多少國軍可以這樣居家隔離，前天某企業員工返馬到北竿上班，快篩陽性已讓鄉親們相當緊張，還好最後PCR檢驗為陰性。
陳雪生也提到，若中央決議要撤銷公告，縣府僅能採取更嚴格的管控方式，強制入境者更嚴格的居家隔離，這並非民眾樂見，快篩既方便又可以降低民眾疑慮，不了解中央為何有如此的決策。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。