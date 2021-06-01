面對疫情衝擊，補教業要求紓困，並請政府發放「教育振興券」，給予學生補習費補貼。教育部表示，正在研擬紓困方案，會對營運衝擊達一定程度的補習業者提供補助，有關教育振興券暫無此規畫。

行政院已發布紓困4.0相關措施，其中短期補習班及兒童課後照顧中心已納入教育業紓困補貼對象，教育部正研議補貼營運衝擊損失，以協助其度過難關。

教育部表示，正與經濟部中小企業處接洽，延續去年提供營運資金貸款及短期週轉金貸款之手續費補助，只要符合申請要件且有貸款需求之短期補習班，可以向與信保基金簽約之銀行提出貸款申請，教育部全額負擔保證手續費。

教育部說，將整體評估補習班受損情形，對於營運衝擊達一定程度者辦理補助，補助範圍涵蓋員工薪資及營運成本等補貼，讓補習班業者能統籌運用；至於教育振興券涉及相關法規研擬、預算編列、跨部會協商等問題，須整體考量適法性、經費充裕性、需求急迫性及實際效益等因素，目前暫無規畫。

(中時 )