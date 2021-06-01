市場易成為疫情破口，新北市不跟進高雄的身分證尾數分流，由各自治會提出管控方法，再由市府稽查，新北市長侯友宜1日表示，大部分市場都做得很好，但板橋民享市場已被警告一次，再次複查仍未改善，當場要求暫停營業3天，改善後再來營業。

侯友宜說，新北市160多個市場與攤集推出很多方法，包括蓋臂章、路口管制、配送等，很多做得非常好。

不過板橋民享市場前一段時間已開出稽查單警告，提醒要改善，今天再去複查仍然沒有辦法改善， 市場處即刻要求做不到暫停營業三天，不要讓市場成為破口。

(中時 )