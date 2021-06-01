侯友宜下重手 板橋民享市場無法管控人流遭勒令停業3日 15:202021/06/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜下重手 無法維持人流管控板橋民享市場勒令停業3日。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場易成為疫情破口，新北市不跟進高雄的身分證尾數分流，由各自治會提出管控方法，再由市府稽查，新北市長侯友宜1日表示，大部分市場都做得很好，但板橋民享市場已被警告一次，再次複查仍未改善，當場要求暫停營業3天，改善後再來營業。 侯友宜說，新北市160多個市場與攤集推出很多方法，包括蓋臂章、路口管制、配送等，很多做得非常好。 不過板橋民享市場前一段時間已開出稽查單警告，提醒要改善，今天再去複查仍然沒有辦法改善， 市場處即刻要求做不到暫停營業三天，不要讓市場成為破口。 新北確診足跡 公園市場成熱點 綠色執政破口總爆發 (中時 ) #市場 #民享 #板橋 #侯友宜 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 生活熱門新聞 桃園新增23例確診 小北百貨3分店都有足跡 - 生活 就在萬華旁邊 病毒到中華路就過不去 網驚：中正區有防護罩？ - 生活 控郭董花60億買快過期疫苗 李秉穎晚間急轉彎：是我口誤 - 生活 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。