高市府今展開菜市場分流制度，指示各局處配合警方稽查，引起基層警不滿。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

高雄市菜市場今啟動身分證號分流措施，市府各局處展開聯合稽查行動，有趣的是，市場主管機關原屬於經發局，但市府發出的新聞訊息卻是上千名人力配合「警方」加強稽查，基層警不滿地說，日後查菜市場分流重擔又落在警察身上，感嘆：「長官沒肩膀，公親變事主」。

高雄市所有菜市場今展開身分證查核的分流制度，各局處首長全部動員，結合義警、民防及勞動部安心上工計畫，並與自治會、攤商協商合作，共上千名人力今在各區菜市場展開稽查。

由於菜市場屬於經發局所管轄範圍，但市府指示上千名稽查人力得配合警方加強稽查市場防疫措施，警察局所屬分局也在各地菜市場動起來，有基層不滿地說，經發局是主管機關，市府和警局卻要求稽查人力須「配合」警方查緝，這下子警方又成為查菜市場分流的主角，簡直「公親變事主，有沒有搞錯啊」。

不僅如此，新北市警局在YouTube設定視訊網址，每周周報會議已改為基層只要在所參加視訊即可，但高市警局每周三的周報，半數所長仍得輪流至分局開視訊會議，有基層警想開啟小鈴鐺問：「高雄市警局的超前部署呢？」；高雄基層盼高雄市警局能仿效新北警局措施，直接在各駐地視訊，避免同仁群聚開會有染疫風險。

(中時 )