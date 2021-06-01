台灣人氣炸雞品牌頂呱呱與超人氣港式點心專門店點點心，上週五(5/28)推出重磅聯名「呱呱豬仔包」，於頂呱呱31間門市及外送平台限量開賣，創最速完售紀錄，開賣10分鐘即有門市完售，更在當日(5/28) 便將破萬顆豬仔包全數完售。對此，頂呱呱及點點心兩大餐飲集團為呼應許多民眾熱烈敲碗，將於6月4日(五)加開第二波販售，並擴大販售門市，全力衝刺業績。

頂呱呱於5月28日攜手點點心推出聯名商品「呱呱豬仔包」，造成民眾廣大迴響，寫下頂呱呱「最速完售紀錄」！

頂呱呱及點點心為了回饋粉絲們的熱情捧場，第二波加倍訂量，連夜趕工製作呱呱豬仔包，並決定於6月4日加開第二波販售。值得注意的是，不僅頂呱呱將販售戰線延伸至桃園及中區多家分店，全台「點點心門市」外帶及「Uber Eats、foodpanda」外送也能買到超可愛聯名版呱呱豬仔包！希望可以一次滿足大家想吃呱呱豬仔包的願望！

頂呱呱6月4日呱呱豬仔包販售門市共38間，其中新竹大魯閣、台中JMall、中壢、桃園站前、板橋環球、漢口、學士等7間門市為本次新增販售。以上頂呱呱門市之Uber Eats亦有同步販售。點點心販售門市：微風信義店、微風台北車站店、林口三井店、桃園新光影城店、新竹巨城店、台中新光三越中港店、台南新光三越西門店。

台灣炸雞品牌頂呱呱2018年正式插旗美國紐約，與全球擁有超過300間手搖飲品牌「功夫茶Kung Fu Tea」合作（以下簡稱美國功夫茶），推出經典組合「炸雞配珍奶」，讓紐約客迅速著迷愛上，希拉蕊、亞瑟小子喝過後也愛不釋手，為之瘋狂。頂呱呱X美國功夫茶目前在台灣共有10間分店，包含忠孝旗艦店、遠百信義A13店、劍潭店、新莊店、花蓮店、澎湖店、板環二店（板橋環球2F）、101店、桃園新光影城店，以及基隆仁三店。

(工商 )