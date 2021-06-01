測試大廠京元電表示，5月30日晚上7點至8點，仲介公司先後接到竹南衛生所通報，京元電外籍員工有二名PCR篩檢結果為陽性，醫生建議自主管理7天。

京元電立即經討論後匡列該等外籍員工工作及生活接觸之同仁，採取必要的居家健康管理及相關防疫措施，外籍宿舍員工遷移他處，一人一室進行隔離，並將加速後續採檢之安排。

京元電表示，針對該等員工之日常工作區域，已連夜完成加強消毒，匡列之員工，當日不再進入廠區。同時除了重申公司防疫期間要求的各項措施外，即日起再加強各廠區間員工分流不跨區、關閉餐廳改採便當領用、不得出廠區外帶、外送。廠區內之咖啡廳與超商停業，降低可能的風險，員工並配合每日系統化健康回報與疫調追蹤，確保公司各項風險已有效掌控，公司營運一切不受影響。

京元電表示，本公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，除嚴格遵守政府防疫相關規定外，公司已依部門組織特性，啟動分廠分流管制，升級防疫措施，並密切關注疫情變化及政策進行調整。

(工商 )