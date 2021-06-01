中國大陸因廢紙價格攀升帶動工紙價格大漲，龍頭玖龍5月以來已漲價達5次。在市場需求持續暢旺下，紙品價格上漲將有助造紙股營收增添成長動能，激勵造紙股今日普揚，類股指數震盪走高，終場上漲1.65％、收於最高點434.85點，穩步收復先前修正失土。

其中，兩岸均有工紙生產基地的榮成(1909)開高震盪走揚，終場上漲2.56％、收於24.2元，兩岸及越南均有布局的永豐餘(1907)同步上漲2.22％、收於39.1元。造紙布局聚焦台越2地的正隆(1904)開低走高，終場小漲0.97％、收於41.7元。

投顧法人認為，中國大陸今年落實禁廢令使工紙原料供給不足，境內廢紙因需求暢旺與回收率增加有限，報價已年增達8％，成本推升帶動工紙報價隨之調漲。從利差狀況看來，龍頭廠成本轉嫁順利、利差已回到2019年水準，中小型廠利差轉嫁狀況則不如龍頭廠順利。

整體而言，隨著禁廢令落實，投顧法人指出，中國大陸工紙因原料供給短缺、回收率提升不易與進口再生漿有限下，預期需求缺口將以進口成品工紙補足，認為中國大陸紙業龍頭與海外大廠將為主要受惠者。

投顧法人持續看好正隆與永豐餘後市，指出目前稼動率接近滿載、成本轉嫁順利，獲利維持高檔水準，隨著下半年進入傳統旺季，配合中國大陸工紙供需吃緊，營運動能有望維持。維持正隆買進評等、目標價50元，永豐餘亦維持買進評等、目標價則自38元升至50元。

(時報資訊)