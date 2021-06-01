日股收盤微跌，投資人等待稍晚美國兩份關鍵經濟數據的公布。然而新冠疫苗穩步的推出，以及對日本國內經濟正常化的預期，限制了股市的跌幅。

周二日經225指數收跌45.74點或0.16%，為28814.34點。東證一部指數漲3.20點或0.17%，為1926.18點。

美國工廠活動數據將在周二稍晚公布，而在周五發布的美國就業資料，將成為本周的主要事件。三井住友資產管理市場策略師Masahiro Ichikawa表示，投資人希望從美國工廠和就業數據來確認復甦的力道。

鋼鐵股和製藥股領跌。鋼鐵公司JFE控股跌4.32%，新日鐵跌3.36%；第一三共跌2.57%，中外製藥跌1.95%。

重工業公司IHI上漲5.82%；野村證券上調該公司評級。另外野村也調高三菱重工目標價，讓該公司上漲3.35%。

瑞薩電子漲3.32%。該晶片公司表示，受火災破壞的晶片工廠，全部產能恢復所需時間超出預期。

(時報資訊)