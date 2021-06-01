中央紓困預計3日撥款4日入帳，新北市長侯友宜1日表示，心北市符合的有7萬4000餘件，中央預計1日完成建置手冊，他已授權區公所快速核定。

侯友宜也說，愛心大平台已請1032多位里長協助，讓這些因為疫情經濟困難者有有多一點支持力量，讓防疫基金助這些人度過難關。

(中時 )