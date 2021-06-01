新北符合中央紓困7萬4000件 侯友宜：授權區公所快速核定 15:282021/06/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北符合中央紓困7萬4000件 侯友宜：授權區公所快速核定。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央紓困預計3日撥款4日入帳，新北市長侯友宜1日表示，心北市符合的有7萬4000餘件，中央預計1日完成建置手冊，他已授權區公所快速核定。 侯友宜也說，愛心大平台已請1032多位里長協助，讓這些因為疫情經濟困難者有有多一點支持力量，讓防疫基金助這些人度過難關。 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 (中時 ) #紓困 #區公所 #里長 #侯友宜 #授權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 台中關23大場所 民代籲紓困配套 04:102021/05/18 地方新聞 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 返鄉要花7萬元 陸配想家歸不得 04:102021/05/18 焦點新聞 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光 10:002021/05/18 生活 生活熱門新聞 桃園新增23例確診 小北百貨3分店都有足跡 - 生活 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 大甲溪上游水庫溢流 石岡壩開2道水門排洪 - 生活 中市公布確診者足跡 又見好市多 - 生活 新竹縣新增1例 無公共場所足跡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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