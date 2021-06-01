疫情也衝擊離岸風電開發商，達德能源表示，疫情導致允能風場專案成本爆增34%，為避免專案破產，已獲經濟部核准引進法國道達爾集團，達德在該專案持股比例由48%降至25%。

經濟部也回應，考量允能風場已完成部分風力機組建置等因素，有條件同意允能風場申請變更股權。

政府發展離岸風電產業，為了避免開發商「見好就收」等短期投資心態，經濟部秉持主導開發商在專案持股比例，不宜過低原則。

今天媒體報導，達德受疫情影響，恐有破產危機，因此申請股權變動計畫，此舉也讓達德持股一口氣降至低於3成，引發外界關注。

經濟部說明，由於COVID-19疫情造成允能專案衍生額外支出，且原股東之一達德集團投入額外資金有限，無法充分挹注財務缺口，允能可能面臨破產，導致工程中止；因此達德申請變更股權，引進新投資人為法國油氣大廠道達爾集團（Total）集團。

經濟部表示，基於允能風場已進入海上施工階段，且已完備相關風機設備、海事工程作業、並已安裝完成3座風機及5座水下基礎，綜合考量重大公共利益及相關社會成本等影響，歷經3次會議討論，經濟部決定有條件同意允能申請股權增資額度。

達德能源回應，風場建設期間受全球疫情衝擊，導致專案期程嚴重延遲、成本爆增34%，為避免專案本身財務破產，並保護供應商權益，因此與銀行團積極協商，並引進法國道達爾集團資金。

達德強調，本案為允能專案公司出現財務困難，不涉及達德集團本身的財務狀況，達德集團在台灣其他開發及營運行為仍正常進行，無任何破產疑慮。

達德補充，本案股權結構於經濟部核准後，達德能源持股由48%降至25%，雙日集團（Sojitz） 持股27%、泰國電力控股集團EGCO持股25%及道達爾集團23%，同時強調並無在此股權交易案中獲利。

經濟部表示，達德能源已出具專業會計師證明本次股權變更無任何獲利，如後續經查證有虛偽不實、隱匿或錯誤等情事，除應負相關法律責任外，經濟部也將扣除其新臺幣3.5億元履約保證金。

經濟部進一步補充離岸風場股權變更的基本原則，除技術、財務等履約能力應不低於原本團隊架構，也應如期完工併聯，允能風場在法商資金挹注下，預計會在今明年完成併聯作業。

達德能源補充，道達爾集團為全球第4大石油與天然氣公司，近年為能源轉型，積極投入包括 離岸風電等再生能源發展，目前也為台灣供應約9%的天然氣，道達爾集團成為新股東後，將更有利於本案順利興建完成。（編輯：潘羿菁）1100601

(中央社)