台灣表態拒大陸疫苗，大陸國台辦前副主任、前解放軍少將王在希稱，政治上雖有分歧，但大陸同胞憂心如焚，一直真心誠意的希望幫助台灣同胞戰勝疫情，並希望兩岸在疫情方面能夠很好的展開合作。

《富春山居圖》合璧十週年紀念活動今日在浙江杭州舉行，大陸國台辦主任劉結一近半年首次出席公開活動並發表對台講話，國台辦前副主任王在希也應邀出席。

王在希在會前接受兩岸媒體採訪，對於《富春山居圖》合璧10周年，他表示，大陸前總理溫家寶在10年前的兩會記者會上曾提到，元代的畫家黃公望曾經有一幅畫，分別收藏在兩岸的博物館，希望有一天這幅畫能夠合璧，隔年，在兩岸同胞共同的努力之下，長期收藏在海峽兩岸的傳世名畫，最後在台北故宮合璧，實現了這個夢想。

他說，《富春山居圖》富含許多故事，具有鮮明的特色外，更重要的是，它在現實面上，有著極富象徵性的意義，「兩岸本來是一個民族一個國家，由於歷史的原因到現在還沒有統一，這幅畫也同樣由於很特殊的一個原因，分離在兩邊」，他有信心，就像畫合璧一樣，兩岸同胞也一定會走到一起。

被問道台灣拒絕大陸疫苗，王在希表示，大陸有5種自製疫苗，但是蔡英文當局卻完全出於政治上的原因，拒絕大陸方面的提供幫助，「大家都看得都很清楚，蔡英文我認為最後自己會因為以疫謀獨要下台」。

他說，不管兩岸政治上有什麼分歧，大陸在救死扶傷，尤其是看到台灣同胞現在受疫情的肆虐，還是希望兩岸在疫情方面能夠很好的展開合作，我也相信只要兩岸合作，台灣的疫情也會很快過去。

王在希說，2008年到2016年是兩岸關係和平發展最好的景象，《富春山居圖》就是在2011年國民黨馬英九執政時實現合璧的，「現在是一種什麼情況大家都看得很清楚」，對於蔡英文處理兩岸關係，「關鍵是缺乏誠意」。

他說，不在於蔡英文說了什麼，大陸關注的是她做了什麼，現在越來越走向嚴峻的複雜局面，這是大陸不願意看到的。

(旺報 )