中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增267例COVID-19確定病例，分別為262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。而確診個案中新增13例死亡。並統計，國內目前為止，7431例確診個案中，重症人數1209人，佔了16.3%。而年齡在60歲以上者，有859人重症，達30.2%，重症率比上周增加一成。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，自2021年4月20日之後確診個案共7431例中，依WHO嚴重度分類，共有1209人為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，重症率為16.3%；而年齡 ≧ 60歲個案中，計859例為重症，重症率達30.2%)

事實上，早在5月20日時，根據指揮中心公布的60歲以上的重症率已經高達20%，才相隔一周，今天又上升一成，已經達到30.2%，再創新高。

若不分年齡曾來看，目前國內已有16.3%，比一周年的11%，高出5.3個百分點。

(中時 )