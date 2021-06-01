29歲日本AV女優一花琴音（舊名：寶生莉莉、宝生リリー），曾控訴自己遭到性暴力對待，導致她喪失生育能力，情緒一直十分不穩定，甚至精神崩潰，還考慮要住院治療，然而日前一花琴音又宣布自己流產，孩子還是當時的性侵犯，消息一出，引起外界譁然。

一花琴音曾發文透露自己遭到性侵，坦言當時約會對男方印象不錯，沒想到再度赴約，對方竟伸出狼爪，將她灌醉後，不顧她掙扎強上，導致她終身不孕，讓她精神崩潰，開始會無意識傷害自己的身體，連日常生活都出現障礙，甚至再也不敢接觸男人，留下難以抹滅的陰影。

然而日前一花琴音又自爆，她被性侵後懷了嫌犯的孩子，原本感到非常難受，但想到寶寶身上也流著自己的血，還是決定生下來，沒想到懷孕第4週就不幸流產，讓她十分沮喪，只能到寺廟去禱告，「我是初期流產，可能大家想法不一樣，但這對我來說是一個生命的離開，我真的非常難過。」

一花琴音難過地哭訴：我只能怪自己，為什麼要去酒店上班？真的好難過，寶寶，對不起，我好想你」，讓人十分擔心她的精神狀況，事實上，一花琴音最近陷入低潮，連事業都十分不順，最慘片酬一次僅有8000日圓（約台幣2000元），過得很辛苦。

(中時新聞網)