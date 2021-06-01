本土新冠肺炎疫情嚴峻，外界將矛頭指向機組員「3＋11」隔離政策，民眾黨、國民黨立法院黨團於日前朝野協商時，要求衛福部說明該決策過程及公開會議紀錄，衛福部昨函文答覆，坦言未做成會議記錄。民眾黨也在臉書上PO圖狂酸，有一塊「衛服布」，遮蓋3+11會議記錄。

民眾黨今(1)日在其官方臉書上發文表示針對機組人員「3+11」檢疫措施的決策，民眾黨立法院黨團自5月7日起，兩度行文要求衛福部提供會議紀錄，邱臣遠、高虹安兩位委員也都在質詢時當面要求衛福部官員提出，但這份會議紀錄追了又追，至今依舊沒看見。

民眾黨指出，疾管署31日回應，本次檢疫規定調整經疫情指揮中心跨組及專家等討論，「未作成會議紀錄，並於記者會對外宣布」，而先前衛福部次長石崇良、薛瑞元在備詢時，都曾同意要提出決策過程的會議紀錄及專家諮詢意見；衛福部長陳時中在誤指陳宗彥副指揮官主持會議時，也同意提出會議紀錄，事後「查資料」才發現會議並非由陳宗彥主持。

民眾黨質疑，如果「3+11」並未做成會議記錄，那麼石崇良、薛瑞元是公然在國會說謊？陳時中查的「資料」是什麼？若明明有會議記錄卻宣稱沒有，衛福部寧可承受罵名，背後掩蓋的到底是什麼事實？

民眾黨強調，追究「3+11」真相，只是要了解指揮中心在決策時，有沒有配套措施、疫苗施打計畫、公衛專家指導，以及最重要的，有沒有落實這些配套？但中央政府不願意擔責任，就開始帶風向試圖把責任轉嫁到基層機師、諾富特飯店的從業人員身上，甚至抹黑在野黨罔顧飛安及勞權，這種心態非常可惡。

民眾黨認為，學生開班會都懂得做會議紀錄，肩負防疫決策的指揮中心，在討論放寬檢疫措施如此重要的政策竟沒有會議記錄，各位相信嗎？ 陳時中才說「指揮中心決策我負責」，現在一句「沒有會議紀錄」 就想蒙混過關，衛福部不能變成掩蓋真相的衛福「布」，面對人民要求真相，請嚴肅以對，不要再逃避。

(中時新聞網)