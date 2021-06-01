醫護遭砍傷肌腱 侯友宜：市長保障你工作 15:342021/06/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫護遭砍傷肌腱 侯友宜：市長保障你工作。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙和醫院醫護人員遭到確診者砍傷肌腱，新北市長侯友宜表示，除了要求檢察官加重求刑，所有醫護人員住院、休養、職災補償都會全力協助，如果護理師因傷影響未來工作，「市長一定會保障你工作」妥適安排，如果薪資有落差，防疫基金全力協助。 侯友宜說，醫護同仁第一線照顧確診者遭到施暴他非常心痛，新北19日至今有很多慈善企業捐了很多愛心防疫基金，如果警消、醫護與第一線同仁受到傷害，全力用防疫金協助，這些都是他們打仗的後盾。 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 新北確診足跡 公園市場成熱點 (中時 ) #醫護 #協助 #砍傷 #侯友宜 #市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 民調一面倒要全面停課 萬美玲：政府要有擔當 11:172021/05/18 生活 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光 10:002021/05/18 生活 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 北基宜花金馬地區線上就業博覽會登場 12:532021/05/18 財經 生活熱門新聞 桃園新增23例確診 小北百貨3分店都有足跡 - 生活 就在萬華旁邊 病毒到中華路就過不去 網驚：中正區有防護罩？ - 生活 控郭董花60億買快過期疫苗 李秉穎晚間急轉彎：是我口誤 - 生活 梅雨發威全台水庫喝飽飽 這水庫成最大贏家狂升73.34％ - 生活 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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