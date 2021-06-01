雙和醫院醫護人員遭到確診者砍傷肌腱，新北市長侯友宜表示，除了要求檢察官加重求刑，所有醫護人員住院、休養、職災補償都會全力協助，如果護理師因傷影響未來工作，「市長一定會保障你工作」妥適安排，如果薪資有落差，防疫基金全力協助。

侯友宜說，醫護同仁第一線照顧確診者遭到施暴他非常心痛，新北19日至今有很多慈善企業捐了很多愛心防疫基金，如果警消、醫護與第一線同仁受到傷害，全力用防疫金協助，這些都是他們打仗的後盾。

(中時 )