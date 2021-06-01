一名中國籍男子在日本以外國觀光客身分大買1億4000萬日圓（約新台幣3578萬元）的免稅商品，並將部分商品轉賣牟利，日本稅務單位對該男追徵1400萬日圓的消費稅。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，日本消費稅法規定，外國旅客在日本購買日常生活用品可免除消費稅，但僅限於帶回國後自行使用，若將購買商品轉賣牟利，即不得免稅。

這名中國男子去年5月到7月間，在大阪的3間百貨公司購買1億4000萬日圓的服飾與貴重金屬等商品，並辦理免稅手續。

因這名男子購買免稅品的數量與金額太過龐大，引起稅務單位關注，大阪國稅局因此進行稅務調查。這名男子向大阪稅務局表示，他買的商品都已當作紀念品送到國外，並沒有在日本脫手變賣，但這名男子無法出示將商品寄送到國外的證明。

大阪國稅局認定，這名男子沒有將商品寄送到國外的證明，可能已將購入的免稅商品變賣，不適用免稅規定，對他追徵1400萬日圓的消費稅。

不過這名中國男性今年4月已從日本出境，且追徵的消費稅大都沒有繳納。

這名中國男性的稅理士（日本代為報稅的職業，須通過國家考試）受訪時說，這些商品大都是贈送給親戚朋友的紀念品，部分賣給中國國內的業者，獲得些許利潤。

稅理士並說，雖然知道不得以獲利為目的購買免稅品，但許多情形下變賣是被默許的，只對這名男性追徵消費稅不公平。

報導指出，日本去年4月起推動電子化免稅手續，外國消費者辦理免稅手續時，免稅商品的購買紀錄與護照資訊會同步傳送給日本政府國稅廳，這是首件利用電子稅務檔案進行的稅務調查案件。今年10月後，所有的免稅商店都必須使用電子化免稅手續。

日本約有5萬5000間免稅店，外國旅客購買免稅品變賣牟利的違法情況層出不窮，將是日本政府須加以因應的課題。

(中央社)